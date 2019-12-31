Забезпечуватимуть мир у цю новорічну ніч і тисячі українських військових на Донбасі. Як готуються зустрічати Новий рік на передовій і чого бажають українцям наші бійці - розкаже Ігор Левенок.

Війна війною, втім свята ніхто не скасовував. Поки інші бійці на бойовому чергуванні, кухар Кирило на передовій шинкує новорічні салати. До маринаду готується риба. Її хлопці запікатимуть на вогні.

Настрій святковий, ялинки прикрашені, втім бійці кажуть тут новорічна ніч мало чим відрізнятиметься від інших. Розслаблятися ніколи. "Нульові" позиції українського війська неподалік Авдіївки. Попри свято ворог не припиняє обстрілів. Навпаки, в цей час наші бійці очікують ще більшої активності супротивника. Тож більшість часу солдатам доведеться провести біля кулеметів в очікуванні ворожих провокацій та обстрілів.

"Как обычно посты и дежурства, служба не отменяется. Ну, сядем поужинаем, не без того, но служба есть служба", - говорить Ігор, військовослужбовець збройних сил України.

"До хлопців піду, обійду їх позиції, привітаю їх надіюсь все добре буде… - Що це? - Постріл, це ВОГ прилетів і це по нас. По наших позиціях десь розрив був. І знову гепає. Так, це виход. Зараз буде прильот. Отаке перемир'я в нас тут", - говорить Андрій, військовослужбовець збройних сил України.

"Жодної ніч не проходить спокійно, тобто сказать, що з того боку там прагнуть до миру я не можу. Ну, але ми справляємося. Все добре, в нас завжди все добре", - говорить Микола, військовослужбовець збройних сил України.

Ось так і минають воєнні будні. І хлопці, кажуть вони тут, аби за їх спинами був мир і було свято. Тож захисники вітають українців з Новим Роком!

"Ми вам бажаємо всього найкращого в новому році, миру злагоди, добробуту і процвітання нашій країні. Можете бути впевнені і спокійно святкувати новий рік. Ми вас прикриємо", - говорить Олег, військовослужбовець збройних сил України.

"Хочеться привітати всіх українців з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим! Веселих свят, всього самого найкращого в цьому році, щоб він був набагато кращий за попередній. Щастя, здоров'я ну і великий привіт з Авдіївки від захисників", - говорить Денис, військовослужбовець збройних сил України.

"Всем украинцам желаю семейного тепла, благополуччя, мужества военного. Желаю продолжать поддерживать своих военных и в новом году. Мы добьемся новых успехов, мы отвоюем новые территории с вашей поддержкой", - заявила військовослужбовець збройних сил України Фаїна.