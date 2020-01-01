В Днепре пожар унес жизнь двоих людей [ Редактировать ]
Во вторник, 31 декабря, в Днепре на улице Курганской случилось происшествие. Известно, что произошел пожар в частном жилом доме. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
На место вызова немедленно направлен дежурный караул 2 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. По прибытию на место пожара спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома.
Огнем повреждены стены и потолок дома, уничтожено домашнее имущество внутри. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров.
Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужского пола (данные устанавливаются). К ликвидации пожара привлечено 2 единицы техники и 10 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что под Херсоном вспыхнула церковь.
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