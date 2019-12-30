В воскресенье, 29 декабря, в Донецкой области в селе Старогнатовка случилось происшествие. Известно, что пожар произошел в жилом доме, из-за которого двое детей получили ожоги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

"По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар произошел в комнате жилого дома. На момент прибытия подразделения пожар был ликвидирован населением. В результате пожара пострадали 2 ребенка 2006 и 2013 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы в Волновахскую районную центральную больницу с предварительным диагнозом ожоги ладоней, состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Указано, что ориентировочная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Ранее сообщалось, что под Одессой "сварили" 5-месячного ребенка, а также в Киеве ребенок попал в реанимацию из-за "лизуна".