1 января: куда можно сходить в Киеве (афиша) [ Редактировать ]
В среду, 1 января, в праздничный день не стоит сидеть дома. Начните первый день нового 2020 года с ярких впечатлений. Мы собрали для вас подборку самых интересных мест, которые обязательно нужно посетить.
Рождественская фабрика мечт
На новогодние праздники хочется почувствовать себя ребенком и окунуться в сказку. Фабрика мечт - это как раз то место, где ощущается какое-то волшебство. На входе вас любезно встретят эльфы и проведут к волшебным мастерским. А там раскрываются все тайны появления елочных игрушек на свет.
Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова,1. Возле павильона №1
Когда: с 10:00 до 21:00
Цена: 200 гривен
Новогодний город магии "Йоль"
В парке Шевченко открылся новогодний городок магии "Йоль". Существует легенда, что накануне новогодних праздников граница между мирами исчезает и каждый, кто верит в чудо сможет побывать в в волшебном городе "Йоль". Говорят, что здесь живут волшебники, которые исполняют желания и умеют заглядывать в будущее.
Где: Парк Шевченко
Когда: с 10:00 до 22:00
Цена: бесплатно
Фестиваль гигантских китайских фонарей
И снова в Киеве зажглись гигантские китайские фонари. В этом году фестиваль вернулся покорять столицу уже с новыми интересными световыми инсталляциями. Больше 30 локаций встретят жителей Киева на Певческом поле. Вместе с китайскими фонариками прилетел и Санта Клаус, который будет ожидать гостей в своей резиденции.
Когда: с 16:00 до 22:00
Где: Певческое поле, улица Лаврская, 33
Цена: 200 гривен - взрослый, 160 - детский (от 7 до 16 лет), есть еще семейный набор (2 взрослых, 1 ребенок) - 480 гривен, (1 взрослый, 2 ребенка) 450 гривен.
"Зимова країна на ВДНГ"
Уже при входе кажется, что впереди волшебный мир: все сверкает и манит к себе. Но не только красотой каждый год привлекает к себе зимний ВДНХ. Каток, ледяная горка, рождественская ярмарка, ледяные скульптуры, резиденция Деда Мороза и много чего другого будет ждать вас в "Зимовій країні".
Когда: с 10:00 до 21:00
Где: проспект Академика Глушкова, 1, ВДНГ
Цена: вход на территорию парка бесплатный, развлечения - от 100 до 300 гривен
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