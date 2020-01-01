В среду, 1 января, в праздничный день не стоит сидеть дома. Начните первый день нового 2020 года с ярких впечатлений. Мы собрали для вас подборку самых интересных мест, которые обязательно нужно посетить.

Рождественская фабрика мечт

На новогодние праздники хочется почувствовать себя ребенком и окунуться в сказку. Фабрика мечт - это как раз то место, где ощущается какое-то волшебство. На входе вас любезно встретят эльфы и проведут к волшебным мастерским. А там раскрываются все тайны появления елочных игрушек на свет.

Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова,1. Возле павильона №1

Когда: с 10:00 до 21:00

Цена: 200 гривен

Новогодний город магии "Йоль"

В парке Шевченко открылся новогодний городок магии "Йоль". Существует легенда, что накануне новогодних праздников граница между мирами исчезает и каждый, кто верит в чудо сможет побывать в в волшебном городе "Йоль". Говорят, что здесь живут волшебники, которые исполняют желания и умеют заглядывать в будущее.

Где: Парк Шевченко

Когда: с 10:00 до 22:00

Цена: бесплатно

Фестиваль гигантских китайских фонарей

И снова в Киеве зажглись гигантские китайские фонари. В этом году фестиваль вернулся покорять столицу уже с новыми интересными световыми инсталляциями. Больше 30 локаций встретят жителей Киева на Певческом поле. Вместе с китайскими фонариками прилетел и Санта Клаус, который будет ожидать гостей в своей резиденции.

Когда: с 16:00 до 22:00

Где: Певческое поле, улица Лаврская, 33

Цена: 200 гривен - взрослый, 160 - детский (от 7 до 16 лет), есть еще семейный набор (2 взрослых, 1 ребенок) - 480 гривен, (1 взрослый, 2 ребенка) 450 гривен.

"Зимова країна на ВДНГ"

Уже при входе кажется, что впереди волшебный мир: все сверкает и манит к себе. Но не только красотой каждый год привлекает к себе зимний ВДНХ. Каток, ледяная горка, рождественская ярмарка, ледяные скульптуры, резиденция Деда Мороза и много чего другого будет ждать вас в "Зимовій країні".

Когда: с 10:00 до 21:00

Где: проспект Академика Глушкова, 1, ВДНГ

Цена: вход на территорию парка бесплатный, развлечения - от 100 до 300 гривен