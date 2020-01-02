В Україні почав роботу новий посол США [ Редактировать ]
Нова очільниця посольства США в Україні стала до роботи. Тимчасовою повіреною у справах Штатів у Києві стала Крістіна Квін. Дипломат замінила на цьому посту Вільяма Тейлора.
Останні півроку обіймала посаду заступника глави місії. У своєму відеозверненні Квін відзначила, що за цей час встигла побувати в кількох українських містах і налагодити контакти.
І пообіцяла - США й надалі будуть підтримувати суверенітет, територіальну цілісність і реформи в Україні
"Україна досягла значного прогресу за той короткий час, що я тут перебуваю. І я працюватиму над тим, щоб підтримка надавалася й надалі. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з колегами у Києві та Вашингтоні, а також з нашими українськими партнерами заради подальшого зміцнення наших відносин. Дякую", - говорить Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні.
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