Нова очільниця посольства США в Україні стала до роботи. Тимчасовою повіреною у справах Штатів у Києві стала Крістіна Квін. Дипломат замінила на цьому посту Вільяма Тейлора.

Останні півроку обіймала посаду заступника глави місії. У своєму відеозверненні Квін відзначила, що за цей час встигла побувати в кількох українських містах і налагодити контакти.

І пообіцяла - США й надалі будуть підтримувати суверенітет, територіальну цілісність і реформи в Україні

"Україна досягла значного прогресу за той короткий час, що я тут перебуваю. І я працюватиму над тим, щоб підтримка надавалася й надалі. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з колегами у Києві та Вашингтоні, а також з нашими українськими партнерами заради подальшого зміцнення наших відносин. Дякую", - говорить Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні.