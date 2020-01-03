Система видеопомощи арбитрам в футболе стала уже нормой. Еще несколько лет назад об этом только мечтали. Но действительно ли VAR помогает? Или только запутывает ситуацию? Поэтому, как говорил классик: "Будем разбираться".

Действие первое. Трагическое.

Донецк, 2012й. 3й раунд группового этапа Чемпионата Европы. Свой последний матч в группе сборная Украины играла против Англии. События того матча даже не стоит напоминать. При словосочетании "Украина - Англия, 2012" у каждого украинского болельщика в голове сразу всплывает эта картинка:

Системы VAR тогда еще не было. И подобных моментов в футболе становилось все больше. Назначать ли пенальти, был ли офсайд, пересек ли мяч полностью линию ворот - все эти спорные моменты арбитры решали самостоятельно. Часто их вердикты выливались в скандал и бесконечную критику в прессе.

Действие второе. Решение.

И уже в 2016м о внедрении VAR начали говорить серьезно. После пробных запусков "ассистента" в MLS и Австралии, VAR, наконец, пришёл и в старушку Европу. "Полномасштабная" премьера технологии состоялась на Чемпионате Мира. Тогда VAR зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Кстати, от части, благодаря видеоассистенту, именно Чемпионат Мира в России стал рекордсменом по назначенным пенальти. Тогда пробили 28 (!) 11-метровых. Для сравнения, во время Мундиаля в Бразилии пробили всего 13 пенальти.

Казалось бы, вот она - "эра справедливости" в футболе. Теперь все будет понятно: когда нарушили правила, действительно ли нападающий попал в офсайд и, наконец, пересек ли мяч линию ворот.

Видеоассистента начали использовать в Лиге Чемпионов и во внутренних чемпионатах Англии, Италии, Испании (задумываются и в Украине, но пока эта идея только на уровне "хорошо было бы внедрить".

Как известно, дьявол кроется в деталях. Именно они и вышли боком VAR. Для фиксации нарушения или гола - видеоассистент действительно панацея, но вот положение вне игры - "Ахиллесова пята" системы. Казалось бы, с начала года прошло только три дня, а уже несколько громких скандалов. Большая часть - из Англии.

К примеру, гол "Астон " в ворота "Бернли" не засчитали из-за поднятой пятки Грилиша. Объясню. Невинное движение игрока "Астон Виллы" сделало часть его корпуса ближе к воротам, чем расположение защитников. (Автор гола в черных шортах)

Такой "вопиющий офсайд" боковой судья, конечно, не заметил. Но вот от техники не убежишь. Но возникает вопрос: нормально ли это? Ведь миллиметровое положение вне игры физически невозможно выследить. К тому же, футбол игра командная, а значит, человеческий фактор исключать нельзя.

Еще одна забавная ситуация случилась во время поединка "Манчестер Сити" - "Эвертон". На 19-й минуте прошел заброс на Рияда, тот вырвался один на один с вратарем и упал после жесткой борьбы с защитником "Эвертона". Лайнсмен поднял флаг, однако на повторе стало ясно, что офсайда, на самом деле, не было. Поэтому арбитру матча пришлось долго ждать подсказки из VAR-комнаты, где решали, был ли в этом эпизоде пенальти. При этом видеоасситентам рефери довелось обсуждать сразу три детали одного момента! Во-первых, то самое "вне игры". Во-вторых, наличие фола со стороны игрока гостей. А, в-третьих, было подозрение, что Марез коснулся мяча рукой! В итоге, судья назначил штрафной в пользу "Эвертона". Веротяно за игру рукой игрока "Мансити".

Действие четвертое. Ищем выход.

VAR действительно помогает при фиксации нарушения правил в штрафной и определении гола. Но мешает при офсайдах. Что с этим делать? В УЕФА уже обсуждают эту проблему. Ее президент - Александр Чеферин, обозвал систему видеоасситсента бардаком и предложи пересмотреть правила офсайда.

"Это бардак. Мне кажется, что не нужно учитывать офсайд в один-два сантиметра. Если у игрока длинный нос, то он непременно попадет в офсайд. Необходимо предложить Международного совета футбольных ассоциаций и самым рефери внести изменения - например, фиксировать офсайд хотя бы на 10-20 сантиметрах.", - заявил президент УЕФА, Александр Чеферин.

Свое мнение о ситуации высказал и экс-арбитр АПЛ Марк Клаттенбург. Рефери даже дал несколько советов как усовершенствовать VAR.

VAR не должен определять офсайд

Нужно более четко определить инструкции.

Разрешить капитанам по два запроса для использования VAR

Рефери должны сами смотреть повтор и принимать решение. Иначе для чего они там?

Судьи должны носить микрофоны, а звук должен быть доступен для прослушивания на стадионе и в телетрансляции.

Но это пока только на уровне предложений. Поэтому нам остаётся наслаждаться красивыми голами, точными пасами, опасными подкатами и растерянными лицами игроков, в ожидании решения арбитра после просмотра видеоассистнета.