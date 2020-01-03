VAR: помочь нельзя запутать [ Редактировать ]
Система видеопомощи арбитрам в футболе стала уже нормой. Еще несколько лет назад об этом только мечтали. Но действительно ли VAR помогает? Или только запутывает ситуацию? Поэтому, как говорил классик: "Будем разбираться".
Действие первое. Трагическое.
Донецк, 2012й. 3й раунд группового этапа Чемпионата Европы. Свой последний матч в группе сборная Украины играла против Англии. События того матча даже не стоит напоминать. При словосочетании "Украина - Англия, 2012" у каждого украинского болельщика в голове сразу всплывает эта картинка:
Системы VAR тогда еще не было. И подобных моментов в футболе становилось все больше. Назначать ли пенальти, был ли офсайд, пересек ли мяч полностью линию ворот - все эти спорные моменты арбитры решали самостоятельно. Часто их вердикты выливались в скандал и бесконечную критику в прессе.
Действие второе. Решение.
И уже в 2016м о внедрении VAR начали говорить серьезно. После пробных запусков "ассистента" в MLS и Австралии, VAR, наконец, пришёл и в старушку Европу. "Полномасштабная" премьера технологии состоялась на Чемпионате Мира. Тогда VAR зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Кстати, от части, благодаря видеоассистенту, именно Чемпионат Мира в России стал рекордсменом по назначенным пенальти. Тогда пробили 28 (!) 11-метровых. Для сравнения, во время Мундиаля в Бразилии пробили всего 13 пенальти.
Казалось бы, вот она - "эра справедливости" в футболе. Теперь все будет понятно: когда нарушили правила, действительно ли нападающий попал в офсайд и, наконец, пересек ли мяч линию ворот.
Видеоассистента начали использовать в Лиге Чемпионов и во внутренних чемпионатах Англии, Италии, Испании (задумываются и в Украине, но пока эта идея только на уровне "хорошо было бы внедрить".
Как известно, дьявол кроется в деталях. Именно они и вышли боком VAR. Для фиксации нарушения или гола - видеоассистент действительно панацея, но вот положение вне игры - "Ахиллесова пята" системы. Казалось бы, с начала года прошло только три дня, а уже несколько громких скандалов. Большая часть - из Англии.
К примеру, гол "Астон " в ворота "Бернли" не засчитали из-за поднятой пятки Грилиша. Объясню. Невинное движение игрока "Астон Виллы" сделало часть его корпуса ближе к воротам, чем расположение защитников. (Автор гола в черных шортах)
Такой "вопиющий офсайд" боковой судья, конечно, не заметил. Но вот от техники не убежишь. Но возникает вопрос: нормально ли это? Ведь миллиметровое положение вне игры физически невозможно выследить. К тому же, футбол игра командная, а значит, человеческий фактор исключать нельзя.
Еще одна забавная ситуация случилась во время поединка "Манчестер Сити" - "Эвертон". На 19-й минуте прошел заброс на Рияда, тот вырвался один на один с вратарем и упал после жесткой борьбы с защитником "Эвертона". Лайнсмен поднял флаг, однако на повторе стало ясно, что офсайда, на самом деле, не было. Поэтому арбитру матча пришлось долго ждать подсказки из VAR-комнаты, где решали, был ли в этом эпизоде пенальти. При этом видеоасситентам рефери довелось обсуждать сразу три детали одного момента! Во-первых, то самое "вне игры". Во-вторых, наличие фола со стороны игрока гостей. А, в-третьих, было подозрение, что Марез коснулся мяча рукой! В итоге, судья назначил штрафной в пользу "Эвертона". Веротяно за игру рукой игрока "Мансити".
Действие четвертое. Ищем выход.
VAR действительно помогает при фиксации нарушения правил в штрафной и определении гола. Но мешает при офсайдах. Что с этим делать? В УЕФА уже обсуждают эту проблему. Ее президент - Александр Чеферин, обозвал систему видеоасситсента бардаком и предложи пересмотреть правила офсайда.
"Это бардак. Мне кажется, что не нужно учитывать офсайд в один-два сантиметра. Если у игрока длинный нос, то он непременно попадет в офсайд. Необходимо предложить Международного совета футбольных ассоциаций и самым рефери внести изменения - например, фиксировать офсайд хотя бы на 10-20 сантиметрах.", - заявил президент УЕФА, Александр Чеферин.
Свое мнение о ситуации высказал и экс-арбитр АПЛ Марк Клаттенбург. Рефери даже дал несколько советов как усовершенствовать VAR.
- VAR не должен определять офсайд
- Нужно более четко определить инструкции.
- Разрешить капитанам по два запроса для использования VAR
- Рефери должны сами смотреть повтор и принимать решение. Иначе для чего они там?
- Судьи должны носить микрофоны, а звук должен быть доступен для прослушивания на стадионе и в телетрансляции.
Но это пока только на уровне предложений. Поэтому нам остаётся наслаждаться красивыми голами, точными пасами, опасными подкатами и растерянными лицами игроков, в ожидании решения арбитра после просмотра видеоассистнета.
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