В Украине от гриппа умер мужчина [ Редактировать ]
В Украине от осложнений гриппа типа А умер мужчина, который заболел 20 декабря. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Как сообщается, мужчина скончался 31 декабря. "Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 г. больной умер, - говорится в сообщении.
Всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% дети. С начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.
Ранее сообщалось, что хирург сжег пациентку во время операции.
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