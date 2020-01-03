В Украине от осложнений гриппа типа А умер мужчина, который заболел 20 декабря. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

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Как сообщается, мужчина скончался 31 декабря. "Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 г. больной умер, - говорится в сообщении.

Всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% дети. С начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.

Ранее сообщалось, что хирург сжег пациентку во время операции.