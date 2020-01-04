Смартфоны с высоким излучением: составлен рейтинг [ Редактировать ]
В современном мире каждому человеку приходится пользоваться смартфоном и большинство знает только о положительных моментах устройств. Однако из-за постоянного использования смартфонов, у многих может появляться боязнь заболеть серьезными заболеваниями, пишет vsviti.com.ua.
Мартин Армстронг из Статистического управления США показал инфографику, на которой представлены смартфоны с высоким и низким уровнем излучения.
Телефоны Samsung занимают видное место по этим показателям вместе с гаджетами Nokia, причем восемь смартфонов в этом списке являются продуктами южнокорейской компании. Это резко контрастирует с их главным конкурентом Apple.
Два iPhone занимают место в списке телефонов с наибольшим уровнем излучения. Между тем, как отмечает Мартин Армстронг, смартфон с самым высоким уровнем излучения - это Mi A1 китайского производителя Xiaomi.
Также мы писали о том, что нейросеть научили создавать песни.
по теме
Акции Apple установили новый рекорд
Стоимость акций корпорации Apple превысила 300 долларов за штуку, установив новый рекорд
Смартфоны Samsung: стоит ли выбирать гаджеты бренда
Один из основателей цифровой индустрии, южнокорейский бренд Samsung уже давно обзавелся армией преданных фанатов
Основатель Uber уходит из совета директоров
Основатель крупнейшей в мире компании объявил об уходе
Глава Boeing уходит в отставку
Деннис Меленберг покинул пост генерального директора. Названа неожиданная причина
iPhone 12: как будет выглядеть модель (видео)
В сети раскрыли дизайн iPhone 12