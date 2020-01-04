В современном мире каждому человеку приходится пользоваться смартфоном и большинство знает только о положительных моментах устройств. Однако из-за постоянного использования смартфонов, у многих может появляться боязнь заболеть серьезными заболеваниями, пишет vsviti.com.ua.

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Мартин Армстронг из Статистического управления США показал инфографику, на которой представлены смартфоны с высоким и низким уровнем излучения.

Телефоны Samsung занимают видное место по этим показателям вместе с гаджетами Nokia, причем восемь смартфонов в этом списке являются продуктами южнокорейской компании. Это резко контрастирует с их главным конкурентом Apple.

Два iPhone занимают место в списке телефонов с наибольшим уровнем излучения. Между тем, как отмечает Мартин Армстронг, смартфон с самым высоким уровнем излучения - это Mi A1 китайского производителя Xiaomi.

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