Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные убили командующего элитным иранским спецподразделением Касема Сулеймани, чтобы остановить войну, а не начать ее, сообщает BBC.

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Трамп сказал, что "царство террора" Сулеймани "закончилось" после удара по аэропорту Багдад в пятницу.

"Военные США нанесли безупречный по точности удар, который убил террориста номер один в мире - Касема Сулеймани", - сказал Трамп.

Также президент США заявил, что Сулеймани готовил страшные, непредотвратимые нападения на американских дипломатов и военнослужащих. "Мы поймали его на месте преступления и ликвидировали", - сказал американский президент.

Ранее сообщалось, что США отправляют на Ближний Восток тысячи солдат.