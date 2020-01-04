"Царство террора" Сулеймани закончилось: Трамп назвал цель убийства [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные убили командующего элитным иранским спецподразделением Касема Сулеймани, чтобы остановить войну, а не начать ее, сообщает BBC.
Трамп сказал, что "царство террора" Сулеймани "закончилось" после удара по аэропорту Багдад в пятницу.
"Военные США нанесли безупречный по точности удар, который убил террориста номер один в мире - Касема Сулеймани", - сказал Трамп.
Также президент США заявил, что Сулеймани готовил страшные, непредотвратимые нападения на американских дипломатов и военнослужащих. "Мы поймали его на месте преступления и ликвидировали", - сказал американский президент.
Ранее сообщалось, что США отправляют на Ближний Восток тысячи солдат.
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