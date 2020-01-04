Восьмеро дітей постраждали внаслідок вибуху в сільському клубі Угнева на Тернопільщині. Підліткам від 12 до 17 років. У них опіки шкіри першого та другого ступенів. Усі - в обласній лікарні. Перед Різдвом діти готували виставу для вертепу, зібралися в клубі для репетиції. У той час у сільську раду прокладали газ. Це, ймовірно, спричинило витік та загоряння. У поліції відкрили кримінальне провадження.

"Газ у сільку раду. Проте можливо не перевірили який тиск в цій трубі чи є витік газу з труби. підключили цю трубу до старої гілки яка була десь забута закинута. І власне в цю стару гілку потрапив газ який повернувся назад в приміщення клубу, пів метра до фундаменту знайшли цю стару трубу і знайшов місце і просочувався в клуб і зібралася така кількість що здитонував", - говорить Сергій Крета, начальник відділу комунікації головного управління НП в Тернопільській області.