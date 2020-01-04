За минулу добу ворог один раз порушив режим тиші на Донбасі. Наші позиції обстрілювали із гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Новолуганського. Двоє військових отримали поранення. Про ситуацію на передовій - розкаже Ігор Левенок.

"Я хочу чтобы тишина была, не надо уже".

От тільки такої бажаної тиші на передовій як не було, так і немає. Триває окопна війна з гранатометами, кулеметами та підступними поодинокими пострілами із снайперських рушниць.

"Снайпера именно регулярных войск РФ сюда приезжают больше как на тренировки на ротации я не знаю, но впринцыпе это заметно, что когда бывает тишина и меньше снайпера работают и менее профессионально, а потом мы просто сами видим, что заезжают хорошо обученные и подготовленные люди", - говорить Денис, військовослужбовець Збройних сил України.

Позиції армійців у районі Авдіївки. Сумнозвісна промка. Відстань до ворога - лічені метри. В окопах здебільшого молоді хлопці. Доля та історія кожного вражають.

"С бурсы забрал документы, с техникума и пошел на контракт".

Це Ілля, йому 21. Родом із Нової Каховки, що на Херсонщині. На війні вже три роки. Майже безперервно. Зброя, вибухи та смерть - це все, що хлопець бачив, відколи досягнув повноліття. Не раз його життя висіло на волосині.

"Не раз было такое, что сидели на посту а нас кроют и все. И ти вот это сидишь и думаешь, ну все сейчас прилетит, все обвалится и ты будешь там".

Ілля не приховує: служба у промерзлих окопах під кулями та снарядами - тяжка й небезпечна. Не кожному до снаги. Серед друзів і ровесників таких, як він, -небагато.

"Ну как бы восемнадцать лет, кому захочется вот это под чьими-то приказами находиться в окопах и постоянно жить в грязи с крысами, такое?".

Утім, хлопець каже - його змалечку виховували як захисника.

"Воспитание. У меня дед военный и дяд военный. Ну, меня дедушка воспитывал, а он постоянно еще как при советском союзе, вот если не служил, то не мужчина. И он говорил иди в армию и она в тебе полезные черты характера вобьет", - говорить Ілля, військовослужбовець Збройних сил України.

І тут, посеред руїн та небезпеки, і справді виробилися певні риси характеру. Ілля каже - цього року хоче пожити мирним життям. Але свій бойовий досвід у шухляду не ховатиме, за першим покликом обіцяє повернутися на передову.

"А на гражданке уже как бы кажется любые проблемы мелочью после всего пройденного этого этапа. Думаю там намного будет проще устроится и с любим коллективом налаживать отношения".