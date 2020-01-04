У 2020 році на Україну чекатиме дефолт - співголова "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук [ Редактировать ]
У 2020 році на Україну чекатиме дефолт, якщо не вжити термінових заходів. Про це попереджає голова Політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук.
Причиною називає фінансово-кредитну кризу в Україні, а також рекордне падіння промисловості у 2019 році. Якщо ж парламент ухвалить земельну "реформу", то на країну чекають ще й криза у сільському господарстві та зростання цін на продукти. В "Опозиційній платформі - За життя" ситуацію в країні пояснюють непрофесіоналізмом уряду. Переконані - вийти з кризи можливо, якщо змінити керівництво економічних та фінансових відомств. А також невідкладно сформувати уряд національного порятунку.
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