В субботу вечером, 4 января, во Львовской области на трассе "Киев-Чоп" в результате ДТП погиб ребенок 2016 года рождения.

Читайте также В жутком ДТП под Киевом погиб спасатель

Водитель Lexus GS300 выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Malibu.

В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet, ребенок 2016 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое пассажиров автомобиля Chevrolet госпитализированы.

Пассажир автомобиля Lexus, жительница г. Киев 1992 года рождения получила незначительные травмы.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Харькове пьяный водитель выехал на встречку и "влетел" в дерево.