"Золотой глобус 2020": претенденты на премию [ Редактировать ]
В воскресенье, 5 января 2020 года, в 17:00 по тихоокеанскому времени и в 20:00 по восточному состоится церемония "Золотой глобус". Мероприятие пройдет в отеле Beverly Hilton в Беверли Хиллз, Калифорния.
Список номинантов на кинопремию:
Лучший фильм (драма):
- "Ирландец" (The Irishman)
- "Брачная история" (Marriage Story)
- "1917"
- "Джокер" (Joker)
- "Маленькие женщины" (Little Women)
Лучший фильм на иностранном языке:
- "Прощание" (The Farewell)
- "Боль и слава" (Pain and Glory)
- "Портрет девушки в огне" (Portrait of a Lady on Fire)
- "Паразиты" (Parasite)
- "Отверженные" (Les Miserables)
Лучший сценарий:
- Ноа Баумбах ("Брачная история")
- Пон Джун Хо и Хан Джи Вон ("Паразиты")
- Энтони Маккартен ("Два Папы")
- Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")
- Стивен Заиллян ("Ирландец")
Лучший режиссер:
- Пон Джун Хо ("Паразиты (Parasite)
- Сэм Мендез ("1917")
- Тодд Филлипс ("Джокер" Joker)
- Мартин Скорсезе ("Ирландец" (The Irishman)
- Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)
Лучшая песня:
- Beautiful Ghosts ("Кошки")
- (I'M Gonna) Love Me Again ("Рокетмэн")
- Into the Unknown ("холодное сердце 2")
- Spirit ("Король Лев")
- Stand Up ("Гарриет" (Harriet)
Лучшая музыка к фильму:
- Daniel Pemberton ("Сирота Бруклин") (Motherless Brooklyn)
- Alexandre Desplat ("Маленькие женщины") (Little Women)
- Hildur Guðnadottir ("Джокер") (Joker)
- Thomas Newman (1917)
- Randy Newman ("Брачная история") (Marriage Story)
Лучший анимационный фильм:
- "Холодное сердце 2" (Frozen II)
- "Как приручить дракона 3: Скрытый мир" (How to Train Your Dragon: The Hidden World)
- "Мистер Линк: потерянное звено эволюции "(Missing Link)
- "История игрушек 4" (Toy Story 4)
- "Король Лев" (The Lion King)
Лучший фильм (комедия или мюзикл):
- "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)
- "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)
- "Достать ножи" (Knives Out)
- "Рокетмэн" (Rocketman)
- "Меня зовут Долемайт" (Dolemite Is My Name)
Лучшая мужская роль (драма):
- Кристиан Бэйл ("Форд против Феррари")
- Антонио Бандерас ("Боль и слава")
- Адам Драйвер ("Брачная история")
- Хоакин Феникс ("Джокер")
- Джонатан Прайс ("Два Папы")
Лучшая женская роль (драма):
- Синтия Эриво ("Гарриет")
- Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")
- Сирша Ронан ("Маленькие женщины")
- Шарлиз Терон ("Секс-бомба")
- Рене Зеллвегер ("Джуди")
Лучшая мужская роль второго плана:
- Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")
- Энтони Хопкинс ("Два Папы")
- Аль Пачино ("Ирландец")
- Джо Пеши ("Ирландец")
- Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")
Лучшая женская роль второго плана:
- Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл")
- Аннетт Бенинг (The Report)
- Лора Дерн ("Брачная история")
- Деннифер Лопес ("Стриптизерши")
- Марго Робби ("Секс-бомба")
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):
- Дэниел Крейг ("Достать ножи")
- Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо")
- Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")
- Терон Эгертон ("Рокетмэн")
- Эдди Мерфи ("Меня зовут Долеймайт")
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):
- Аквафина ("Прощание" (The Farewell)
- Ана де Армас ("Достать ножи")
- Кейт Бланшетт (Куда ты пропала, Бернадетт?")
- Биани Фельдштейн ("Образование") (Booksmart)
- Эмма Томпсон ("Поздняя ночь" (Late Night)
Лучший сериал (драма):
- "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)
- "Корона" (The Crown)
- "Убивая Еву" (Killing Eve)
- "Утреннее шоу" (The Morning Show)
- "Наследники" (Succession)
Лучший сериал (комедия или мюзикл):
- "Барри" (Barry)
- "Флибег" (Fleabag)
- "Метод Комински" (The Kominsky Method)
- "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)
- "Политик" (The Politician)
Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл):
- Майкл Дуглас ("Метод Комински") (The Kominsky Method)
- Билл Хейдер ("Барри") (Barry)
- Бен Платт ("Политик") (The Politician)
- Полл Радд ("Жить с собой") (Living with Yourself)
- Рами Юссеф ("Рами") (Ramy)
Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл):
- Кристина Эпплгейт ("Мертвый для меня") (Dead to Me)
- Рейчел Броснахен ("Удивительная миссис Мейзел") (The Marvelous Mrs. Maisel)
- Кирстен Данст ("Как стать Богом в центральной Флориде") (On Becoming a God in Central Florida)
- Наташа Лиони ("Матрешка") (Russian Doll)
- Фиби Уоллер-Бридж ("Флибег") (Fleabag)
Лучшая мужская роль в сериале (драма):
- Брайан Кокс ("Наследники") (Succession)
- Кит Харингтон ("Игра престолов") (Game of Thrones)
- Рами Малек ("Мистер Робот") (Mr. Robot)
- Тобайас Мензис ("Корона") (The Crown)
- Билли Портер (Pose)
Лучшая женская роль в сериале (драма):
- Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу") (The Morning Show)
- Оливия Колман "Корона" (The Crown)
- Джоди Комер ("Убивая Еву") (Killing Eve)
- Николь Кидман ("Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)
- Риз Уизерспун ("Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)
Также мы писали о том, что 47-летняя Камерон Диас впервые стала мамой.
по теме
Обнаженная Анна Седокова взбудоражила фото в постели
Популярная актриса и певица Анна Седокова поделилась с поклонниками откровенным фото в постели
Михаил Поплавский и Олег Винник назвали дату выхода "Української пісні року"
Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский вместе с самым популярным исполнителем страны Олегом Винником объявили о старте совместного проекта
Джиджи Хадид ошарашила фото топлес
Популярная американская супермодель Джиджи Хадид снялась топлес
Анфиса Чехова поразила фото с сыном
Популярная российская артистка Анфиса Чехова поделилась с поклонниками трогательным фото
"Наша королева": Лобода очаровала поклонников (фото)
Популярная певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками интересным фото