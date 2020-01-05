Вироби українських майстрів набувають популярності за межами країни. Ялинкові прикраси та дерев'яні 3D пазли продаються на Різдвяних ярмарках у багатьох європейських містах. Олена Абрамович дізнавалася, що українського можна знайти на ярмарку в Брюсселі.

Різдвяний ярмарок головний зимовий атракціон у Брюсселі. Тут збираються містяни, щоб випити гарячого вина, і туристи - обрати сувенір чи подарунок на свята.

Серед кількох десятків кіосків в одному знаходимо й український товар. 3D-пазли від українського виробника. Чи не кожна іграшка рухається, приваблюючи чимало перехожих.

"Усі наші моделі мають певну функцію. Наприклад, ось цей маленький механічний мотор може надути кульку".

"Я шукав подарунок своєму батькові. Хоча, як на мене, це підходить і дітям, і дорослим, може бути і конструктором-іграшкою, і сувеніром із гарним дизайном. Хороша якість, і ціна помірна", - говорить Дідьє, житель Бельгії.

Тут немає українського прапора чи вказівників на український бренд. Проте консультант-бельгієць, який працює в кіоску, часто сам розповідає клієнтам про країну походження.

"Вони з України - нам сказав продавець".

"Наша донька зупинилася й попросила подивитися - її зацікавив механізм, як усе працює".

"Дуже незвично - я такого ще не бачила".

Жеремі, який стоїть за цим прилавком уже цілий місяць, зізнається: звідки саме ці іграшки - запитує не кожен. Насамперед покупців цікавить, як усе працює. І найбільше приваблює саме механізм і матеріал.

"Люди часто шукають щось на кшталт "Лего", але не з пластмаси, а з екологічніших матеріалів, таких як дерево. Це лазерне різьблення по дереву, тобто тут не задіяні жодні інші матеріали, крім дерева", - говорить Жеремі продавець.

Продаються такі пазли не лише на ярмарку в Брюсселі, а й в багатьох інших європейських містах уже кілька років поспіль.

"Я вперше бачу такі іграшки. Дуже гарні й цікаві".

"Я вже бачила такі самі в Парижі два тижні тому - теж на Різдвяному ярмарку. Вони чудові".

Є на ярмарку й українські ялинкові прикраси. І не лише у Брюсселі. У 2019 Україна експортувала їх у 27 країн світу на суму понад сім мільйонів доларів. Іграшка на ялинку зі скла з ручним розписом для європейців - рідкість і розкіш.