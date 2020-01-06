По данным Государственной службы статистики, общая сумма задолженности населения за ЖКУ в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем выросла на 8 млрд грн - до 60,1 млрд грн (то есть немного больше чем на 15%). И это за один месяц!

Рост задолженности наблюдается в основном по двум позициям: поставки газа и отопление. Если более подробно, то долги населения за ЖКУ по итогам ноября составили:

за поставку природного газа - 26,2 млрд грн (в октябре – 22,9 млрд грн);

за централизованное отопление и поставку горячей воды - 18,9 млрд грн (ранее – 14,4 млрд грн);

за содержание домов, сооружений и придомовых территорий - 5 млрд грн (сумма не изменилась);

за поставку электроэнергии - 5 млрд грн (ранее - 4,8 млрд грн);

за централизованную поставку холодной воды и водоотведение - 4,2 млрд грн (сумма не изменилась);

за вывоз бытовых отходов - 0,8 млрд грн (сумма не изменилась).

Население в ноябре заплатило за ЖКУ только 7,4 млрд грн, тогда как начисленная за указанный период сумма составляла 15,3 млрд грн.

Эти данные свидетельствуют о том, что унаследованная действующей властью от режима Порошенко политика тарифного геноцида перестает работать. Люди, которые вынуждены выбирать между покупкой продуктов питания, лекарств и оплатой ЖКУ, выбирают покупку еды и лекарств.

Пока для снижения тарифов на ЖКУ реально ничего не сделано. Гончарук обещает снижение тарифов на газ для населения на 30%. Но стоит ли верить человеку, который провозгласил фантастический план роста ВВП на 40% за пять лет, фактически уже провалившийся? Как можно верить человеку, который призывает украинцев хранить деньги в национальной валюте и доверять гривне, а сам предпочитает хранить сбережения в долларах и евро? Лицемерие и манипуляции - отличительные черты новой власти, которая практически ничем не отличается от режима Порошенко.

Да и ответственность за снижение тарифов возложена на местные власти, которые могут просто проигнорировать рекомендации Кабмина. Гончарук заявляет, что уже в 20 городах согласились с этими рекомендациями. Но в Украине не 20 городов, а намного больше.

Пока власть демонстрирует свою полную импотенцию в экономической и социальной сферах. Команду, набранную из «детского сада», надо немедленно менять. В Украине немало специалистов, прекрасно разбирающихся, в частности, в проблемах жилищно-коммунальной сферы, десятилетиями изучающих их. Эти профессионалы вполне могут заменить случайно попавших во власть недоучек.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"