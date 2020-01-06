В грузинской части Кавказских гор сошла лавина. В результате происшествия погиб российский турист, пишет "Сегодня".

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"Турист найден мертвым. К поисковым работам были подключены спасательные службы компании по развитию горнолыжных курортов минэкономики", - заявили правоохранители.

Полиция начала уголовное расследование по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане произошло мощное стихийное бедствие.