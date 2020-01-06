На курорте в Грузии произошло ЧП: погиб турист [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В грузинской части Кавказских гор сошла лавина. В результате происшествия погиб российский турист, пишет "Сегодня".
"Турист найден мертвым. К поисковым работам были подключены спасательные службы компании по развитию горнолыжных курортов минэкономики", - заявили правоохранители.
Полиция начала уголовное расследование по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось, что в Туркменистане произошло мощное стихийное бедствие.
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