Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Туркменистане землетрясение магнитудой в 4,9 балла. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные центра.

Сейсмологи отмечают, что эпицентр подземных толчков залегал на глубине 49 километров.

Он находился в 38 километрах от Тюркменбаши, с населением в 68 тыс. жителей, и за 268 километров от Баку, который находится в Азербайджане, с населением в 1,1 млн жителей.

Сейчас данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Ранее сообщалось, что в Мексике произошло мощное землетрясение.