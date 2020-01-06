В Туркменистане произошло мощное стихийное бедствие [ Редактировать ]
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Туркменистане землетрясение магнитудой в 4,9 балла. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные центра.
Сейсмологи отмечают, что эпицентр подземных толчков залегал на глубине 49 километров.
Он находился в 38 километрах от Тюркменбаши, с населением в 68 тыс. жителей, и за 268 километров от Баку, который находится в Азербайджане, с населением в 1,1 млн жителей.
Сейчас данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Ранее сообщалось, что в Мексике произошло мощное землетрясение.
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