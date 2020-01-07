Сповнені оптимізму, попри Brexit. Такий настрій у британських компаній, що працюють у сфері послуг. Це результати останніх досліджень. Як зрада стала перемогою? І чи всі поділяють цей оптимізм? Дізналася Ірина Іванова, вона в Лондоні.

Цьогорічне Різдво прем'єр Борис Джонсон зустрів разом із британськими солдатами, які дислоковані в Естонії - подавав їм святкову вечерю. Істотна перемога його партії на останніх парламентських виборах стала справжнім подарунком для британських компаній, що працюють у сфері послуг. Їхні прибутки в грудні сягнули максимуму за рік, - свідчить індекс менеджерів із закупівель. Компанії сповнені оптимізму. Не дивно, як на передріздвяний період. Але неочікувано - як за місяць до призначеної дати виходу королівства з Євросоюзу.

"Усім нам хочеться 31 січня нарешті залишити Brexit позаду і рухатися далі. Маємо добру волю і вдосталь енергії, щоб збудувати нове міцне партнерство з Європою", - наголосив Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Однак британцям рано тішитися. Така статистика - радше виняток. Бізнес любить стабільність. Принаймні, великий. Після перемоги на грудневих виборах Джонсон здобув суттєву підтримку в парламенті, тож пообіцяв відновити стабільність і привабливість країни для інвестицій.

Сьогодні британський кабінет міністрів уперше в цьому році зібрався на нараду. Попереду багато роботи. Уряду необхідно щонайшвидше домогтися в парламенті схвалення угоди про Brexit і вивести королівство з блоку до кінця січня. На вирішення інших нагальних проблем, пов'язаних з розлученням, відводять транзитний період - до кінця року.

Новий рік буде непростим, - погоджуються аналітики, але жоден не дає чіткого прогнозу, чим він закінчиться для королівства.

"Де буде місце Британії у сучасному світі? Чи це буде угода, яка втримає країну на рівні з Євросоюзом, чи підемо зовсім іншим шляхом? У цьому контексті бракує розуміння, де опиниться країна не відносно США, а відносно Індії чи Китаю, чи інших економік, які швидко розвиваються", - зазначає Кріс Баббері, політичний аналітик.

Перед глобальним викликом уряд вирішив переглянути бюджет і викорінити марнування грошей. Джонсон розпорядився провести велику інвентаризацію - перевірити доцільність фінансування усіх урядових програм.