"Все хорошо": Трамп прокомментировал ракетную атаку на базы США [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетную атаку на американские базы в Ираке. По словам главы государства "все хорошо" и военные оценивают уровень ущерба.
"Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. Сейчас идет оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! У нас самая мощная и хорошо оснащенная армия в мире! Завтра утром я сделаю заявление".
Напомним, в ночь с 7 на 8 января иранские военные запустили ракеты по двум базам США в Ираке - Эйн-аль-Асад на западе и аэродрому Эрбиля на севере страны.
По информации иранских СМИ в результате атаки убиты 80 американских военных. В Пентагоне данные о потерях не комментируют.
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