Правительство Кувейта опровергло информацию и выводе американских войск. Об этом сообщает издание Arab News.

Информацию о передислокации войск США распространило агентство Kuwait News Agency, чуть позже признавшее, что произошедшее было результатом хакерской атаки.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января иранские военные запустили ракеты по двум базам США в Ираке - Эйн-аль-Асад на западе и аэродрому Эрбиля на севере страны. По информации иранских СМИ в результате атаки убиты 80 американских военных.

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Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после ликвидации Касима Сулеймани, командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Генерал погиб в результате авиаудара по аэропорту Багдада.