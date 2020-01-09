В Киеве запустили онлайн-карту движения транспорта [ Редактировать ]
"Киевпастранс" создал новую интерактивную карту, которая отображает движение муниципального транспорта в городе. Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия.
Картой можно воспользоваться на сайте"Киевпасстранса". С помощью карты можно найти транспорт (трамвай, троллейбус, метро, городская электричка, маршрутное такси) по его номеру. Также, можно и построить маршрут, указав начальную и конечные остановки.
Этот сервис сообщает, сколько единиц транспорта сейчас в движении и на каком они расстоянии от нужной остановки.
Ранее сообщилось о том, что "Киевпастранс" представил новый талисман.
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