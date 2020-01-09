Гучна справа арештованої базової оливи компанії Soft Oil у миколаївському порту і викрадення одного з власників фірми Кирила Суворова припадає пилом у Державному Бюро розслідувань. Відкрито близько 10 кримінальних проваджень і за пів року досудового слідства - результатів нуль. Чому не розслідують - з'ясовували наші кореспонденти.

Травень 2019. Молодий підприємець із Дніпра, Кирило Суворов не повернувся додому після роботи. Встановити місце перебування чоловіка правоохоронці, його рідні та колеги, марно намагалися майже місяць. Про власне викрадення бізнесмен розповів правозахисникам, - після втечі від зловмисників. Він заявив, що у неволі його утримували працівники податкової. В такий спосіб "перевертні" намагалися привласнити вантаж компанії Soft Oil, керував якою Суворов. Фірма імпортувала до України базову оливу, вартістю понад 7 мільйонів доларів.

"Працівники податкової міліції, у формі, прийшли на робоче місце Кирила Суворова та попросили його пройти з ним. Далі, посадили його у автівку та вивезли в невідомому напрямку. Його тримали, як згодом з'ясувалося, на турбазі майже місяць. Його катували. Пан Пеньков не зміг пройти повз такий ласий шматочок і вирішив, напевно, привласнити собі майно Кирила Суворова", - говорить Максим Томілов, правозахисник ГО "Стоп Корупція".

"Мы могли его куда-то вывезти, закрыть там в подвал. Но мы понимаем, что завтра это будет разворот в отношении нас. Что мы там его плохо содержали. Мы просто его селим на базу отдыха на окраине Днепра. И он просто там живет", - говорить Сергій Пеньков, перший заступник Дніпропетровського обласного управління Державної фіскальної служби.

Сергій Пеньков, заступник голови ДФС Дніпропетровщини, участь у викраденні Суворова, підтвердив сам, в ефірі одного з телеканалів. Податківець і досі перебуває на своїй посаді. Крім того, ДФС не припиняють спроби, у будь-який спосіб накласти арешт на вантаж, який знаходиться в Миколаєві. За словами адвоката компанії Романа Могили, у різні міжвідомчі управління ДБР направили десятки скарг та заяв. 6 місяців чекають на результати чи відповіді. Однак, справа ніяк не зрушить з місця.

"Уже вот пол года мы не ощущаем никаких следственных действий, никакого движения. То есть ГБР бездействует. Мы надеемся, что со сменой руководства, руководителя, замов что-то поменяется и у руководства ГБР, у нового руководства будет политическая воля к расследованию этих уголовных преступлений. По похищению людей, по подделке документов, по злоупотреблению служебного положения, по незаконным обыскам. Там просто огромный букет преступлений совершенных налоговой милицией Днепропетровской области", - пояснює адвокат Роман Могила.

Жовтневий районний суд Дніпра. Тут вже в дев'ятий раз розглядатимуть відповідне клопотання слідчих прокурорів. Однак, самі вони до суду не з'являються. За словами захисників компанії Soft Oil, прокурори свідомо затягують справу. Бо підстав накладати арешт на товар компанії вони не мають.

"Не повідомлено підстав неявки прокурора, але така неявка вже є не першою саме з розгляду даного клопотання. В матеріалах справи міститься повідомлення начальника відділу прокуратури, який вказує про відсутність прокурорів станом на момент судового засідання. Зокрема, попереднього судового засідання яке було призначено у грудні. На сьогоднішній час знову немає прокурора на судовому засіданні не виключно, що усвідомлюючи відсутність підстав для накладення арешту вони свідомо уникають таких судових засідань", - говорить Олена Бірюч, адвоката.

"Працівники податкової міліції неодноразово приймали спроби накласти арешт. Кожний раз апеляційний суд визнавав ці спроби незаконними. Громадськість вже не один місяць фіксує рейдерські діяння пана Пенькова. Але, все ж до кінця ми не можемо бути впевненими, що злочинці понесуть відповідальність за свої дії. Все це зараз лежить на плечах Державного бюро розслідувань", - говорить Максим Томілов, правозахисник ГО "Стоп Корупція".

Оперативне розслідування рейдерських дій ДФС Дніпропетровщини під патронатом Пенькова - випробування для нового керівництва ДБР. Та, за переконанням громадських активістів - реальний шанс на відновлення репутації правоохоронного органу.