А от за підрахунками Сергія Капліна, через запуск Росією нових транзитних газових шляхів, зокрема, Турецького потоку, Україна втрачатиме близько 20 мільярдів гривень щороку. На думку голови конфедерації профспілок, енергетична сфера потребує негайного втручання держави.

Зокрема, створення українсько-європейсько-російського консорціуму для подальшої експлуатації ГТС та підписання угоди про пряме постачання газу.

"Що в цій ситуації потрібно робити? Негайно змінювати енергетичну стратегію, підписувати угоду про єдиний консорціум між Європою, Росією, Україною. Домовлятися про конкретні високі обсяги перекачування газу через нашу ГТС, підписувати напряму договір на постачання газу за ціною на 30-40 відсотків нижче ніж зараз, і рятувати національну економіку і головне рятувати простих людей, які сьогодні сплачують більше 60 відсотків своєї зарплати за комунальні платежі", - говорить Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України.