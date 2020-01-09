На передовій сьогодні поранено українського військового. Ворог двічі відкривав вогонь по наших позиціях. З гранатометів біля хутора Вільного та зі стрілецької зброї поблизу Павлополя. Неспокійно й на околицях окупованого Донецька. Звідти репортаж Руслана Смєщука.

Передові армійські позиції в районі Мар'їнки. Поточна доба, як і попередні, видалася неспокійною.

"Біля 9 години вечіра противник почав обстріл наші позицій, обстріл тривав близько 2 годин. застосовували гранатомети, кулемети, стрілкову зброю. Ми дали адекватну, культурну відповідь і обстріл припинився, разів що були поодинокі постріли, та прилети ВОГів", - говорить Тарас, військовослужбовець Збройних сил України.

Крім того, тут діють ворожі снайпери, тож пересуватися між вогневими точками потрібно дуже обережно.

А це вже за декілька кілометрів глибше у тил. Сьогодні сотня військових провела незвичний челлендж. Чоловіки та жінки пробігли чверть марафон вздовж лінії фронту.

"10 бригада започаткувала челлендж - від Маріуполя до Станиці Луганської. Умови челенджа пробігти військовослужбовцям 10 км щоб показати свою майстерність. Вони передали його закарпатському легіону - а ті нам", - говорить Юрій Крупко, військовослужбовець Збройних сил України.

Останні приготування і старт! Ну а доки армійці бігли - на фініші їхні побратими встигли заварити чай.

Невдовзі з'являються перші фіналісти

Серед найкращих і наймолодший солдат. Роману - вісімнадцять. Щойно став повнолітнім, хлопець із Херсонської області пішов до найближчого військкомату.

"Я хочу жити в вільній та незалежній Україні, яка не буде не під ким. Сидіти. Не під Росією. Україна має бути вільною і вільні українці", - говорить Роман, військовослужбовець Збройних сил України.

У фіналі військові передають челлендж своїм побратимам із інших підрозділів.

"Даний формою ми пепедаємо 92 бригаді імені кошового отамана Івана сірка. Волею та залізом, волею та залізом, волею та залізом. Слава Україні, Героям Слава!"