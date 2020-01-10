За крок до фінішу. Британська палата громад у третьому читанні підтримала законопроєкт про вихід Сполученого Королівства з Євросоюзу. Як ухвалювали історичне рішення і що чекає на країну далі? Знає Ірина Іванова, вона в Лондоні.

Історичне рішення нижня палата парламенту ухвалила після триденних дебатів. За проголосували 330 депутатів, проти - 231.

"Три роки тому парламент довірив британцям рішення стосовно нашої взаємодії з Європейським союзом. Схваливши цей законопроєкт, ми чітко задекларуємо, що дослухалися народу і зробили відповідно. У такий спосіб ми відновимо довіру до цієї палати і до демократії", - говорить Стівен Барклі, міністр із питань "брекзиту".

Тепер законопроєкт переходить на розгляд Палати лордів. Якщо там у документ внесуть зміни, його знову спрямують у нижню палату на обговорення. Однак, зазвичай палата лордів не йде проти волі палати громад.

Країні довелося двічі змінити уряд і провести дочасні вибори, щоб урешті схвалити угоду про "брекзит" у парламенті. Це рішення дозволить прем'єрові Борису Джонсону перегорнути сторінку найглибшої політичної кризи, якої Велика Британія зазнала за останні десятиріччя.

Полегшено зітхнули британці. Епопея з розлученням тривала понад три роки, збуривши не одну дискусію в суспільстві. І хоч майбутнє країни видається доволі туманним, принаймні, воно вже має визначений курс.

"Радий, що все вже позаду, чи принаймні, скоро буде. Ми довго цього чекали й нарешті це сталося. Не те, щоб я дуже тішився "брекзиту", та питання надто довго було невирішеним", - говорить Джордж Ґреґорі, продавець.

"Брекзит" оформлювали дуже довго й незграбно, це навіть трохи ганебно. Але маємо те, що маємо. Якось треба спробувати запустити цей механізм. Вочевидь, кілька років буде непросто, а там, може, ми звикнемо до нової динаміки і вийде, що не все так погано", - говорить Кевін МакҐір, IT-консультант.

Щоб усе вийшло не так погано, принаймні, з економічного погляду, Лондону та Брюсселю до кінця року необхідно укласти нову торговельну угоду. Часу вкрай мало. Але Борис Джонсон не має жодного наміру продовжувати перехідний період. Паралельно країна розробляє свій, окремий від європейського, санкційний механізм, пише Financial Times. Він буде спрямований, зокрема, проти осіб, яких підозрюють у порушенні прав людини. Обмеження стосуватимуться заборони на в'їзд і заморожування активів.

Очікується, що Лондон оголосить свою програму санкцій у лютому, після виходу з ЄС. А потім оприлюднить і сам чорний список. За даними урядових джерел, під першу хвилю можуть потрапити громадяни Росії, Литви, Північної Кореї та Саудівської Аравії.

У Лондоні сподіваються, що такий крок дозволить швидше та ефективніше діяти в цій сфері, і не чекати погодження санкцій з усіма членами Європейського Союзу.