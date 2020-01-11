Руководство МАУ отреагировало на признание Ирана [ Редактировать ]
Президент авиакомпании Международные авиалинии Украины Евгений Дыхнэ выступил с заявлением после признания Ирана в сбивании ракетой украинского самолета. Соответствующую информацию он опубликовал в Facebook.
Авиакомпания была уверена в невиновности экипажа в крушении самолета в Иране.
Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакатастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет, - написал Дыхнэ.
Он подчеркнул, что на борту погибли лучшие сотрудники авиакомпании.
Раньше сообщалось о том, что Иран признал, что сбил украинский самолет.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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