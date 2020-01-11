Иран официально признал, что виноват в авиакатастрофе украинского самолета, который рухнул утром 8 января. Военнослужащие назвали попадание ракеты в Boeing 800 "человеческой ошибкой". Об этом заявили в генеральном штабе вооруженных сил страны.

Там отметили, что самолет был принят за вражескую цель после того, как он повернул к военному центру. Силы армии находились в повышенной боевой готовности на фоне напряженности в отношениях с США, отметили в Иране.

"Во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей Исламской революции, по форме и по высоте полета напоминал вражеский объект", - объясняют в заявлении иранские военные

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Военнослужащие извинились за катастрофу и заявили, что обновят свои системы, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. А также заявили, что виновные будут наказаны.

Это же подтвердил и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Он написал в популярной социальной сети, что катастрофа произошла из-за "человеческой ошибки в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США" и выразил свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.

Раньше сообщалось о том, что 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.