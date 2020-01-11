Обстріли на Донбасі не припиняються [ Редактировать ]
Обстріли на Донбасі не припиняються. Від початку доби бойовики двічі били по позицях українських військових. Противник відкрив вогонь із заборонених мінометів 120 калібру в районі Красногорівки. А поблизу Пісків під Донецьком із гранатометів та стрілецької зброї.
За даними штабу об'єднаних сил, втрат серед наших оборонців немає. Що ж до ділянок розведення військ - ситуація там стабільна, режим тиші дотримується.
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