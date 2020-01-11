Минулий рік був рекордно спекотним і для всієї Європи. Про це відзвітували у європейській службі кліматичних змін. На скільки зросла температура та що роблять у ЄС аби зупинити глобальне потепління - розкаже Олена Абрамович.

Слово "рекорд" звучить у свіжій доповіді Європейської служби кліматичних змін чимало разів. Це і найбільші концентрації вуглецю за останні 800 тисяч років, і найвища у 2019 середньорічна температура в ЄС за всю історію спостережень, і найспекотніше десятиліття.

Глобальні температури торік були на 0,6 градуса вищі, аніж в середньому за 1980-2010 роки. Загалом же Земля наразі на півтора-два градуси тепліша, аніж у доіндустріальні часи, підрахували вчені. Для ЄС така статистика не стала сюрпризом. Тема глобального потепління тут настільки пріоритетна, що політики згадували її навіть у новорічних промовах.

"Мені уже 65 і я особисто не відчую на собі усіх наслідків кліматичних змін, які відбудуться, якщо політики не діятимуть. Жити з наслідками доведеться нашим дітям та онукам. Саме тому я використовую всі свої сили для того, щоб Німеччина зробила свій внесок - екологічно, економічно, соціально - аби узяти кліматичні зміни під контроль", - говорить Ангела Меркель Федеральний канцлер Німеччини.

Ця промова Ангели Меркель прозвучала 31 січня - у день, коли спливав термін, визначений Єврокомісією для держав ЄС, щоб вони представили свої плани дій щодо боротьби з кліматичними змінами. Німеччина - серед країн, які проігнорували вимогу Брюсселя і не подали документи вчасно.

"Щодо національних планів щодо енергетики та клімату, ми вже отримали їх чимало. І в наступні дні та тижні ми очікуємо чергові заявки від тих, хто ще цього не зробив", - говорить Тім Макфі, речник Єврокомісії з питань клімату та енергетики.

В Євросоюзі наразі немає спільного бачення, до яких саме заходів держави мають вдатися, аби зупинити кліматичні зміни. На останньому саміті у грудні Польща, наприклад, відмовилась підписувати рішення щодо зменшення викидів вуглецю. Бо це може спричинити здорожчання роботи вугільних шахт у країні. І поки політики мізкують, за що саме взятися, чимало громадян ЄС почали переглядати свої звички, які мають шкідливий вплив на довкілля.

"Ми намагаємось зробити хоч трохи - наприклад, минулого літа вирішили не летіти кудись далеко у відпустку. Поїхали до Італії відвідати моїх батьків - замість авіаперельоту обрали авто. Довелося їхати до 5 тисяч кілометрів. Це теж не дуже екологічно, але краще, ніж літаком", - говорить Марко, житель Брюсселя.

"Ми шукаємо шляхи, як не користуватися літаками надто часто. Питання глобального потепління не може обмежуватись лише темою, вірите ви в нього чи ні, воно відбувається і це очевидно", - говорить Аіда, жителька Брюсселя.

Зрештою, сказати, що європейська влада не робить нічого - було б несправедливо. Так, у країнах ЄС уже заборонили використання одноразових пластикових виробів - пакетиків, вушних паличок, соломинок та посуду. Єврокомісія з цього року обіцяє максимально відмовитися від паперу і перейти на електронний документообіг. А ще в багатьох європейських містах заборонено курсувати старими авто, які найбільше забруднюють повітря.