2019 став другим найспекотнішим роком за всю історію спостережень. Лише в Україні зафіксували понад 30 температурних рекордів. У причинах погодних аномалій - розбиралася Ксенія Барвіненко.

Аномально тепла погода тримається в Україні вже кілька місяців. Синоптики кажуть, останній рік став рекордним, понад 30 разів фіксували аномально високу температуру.

"В нас виявився і грудень найтепліший за всю історію, як для Києва, за всю історію спостережень і зафіксовано найвищу температуру 15 градусів. В цілому рік в україні був одним із найтепліших, в києві найтепліший. В окремі дні билися майже 30 рекордів там максимальної, мінімальної вночі найвищої, середньої були зфіксовані протягом минулого року", - говорить Наталія Голеня, провідний синоптик Українського гідрометцентру.

Через спеку частину український областей охопили пожежі - горіли торфовища.

"Вони й прошлий рік горіли, но якось так а це говорить сильно воняє. вчора вообще нічого не видно було, в будинку нічого не видно", - говорить Інна, жителька Черкаської області.

Через це, кілька областей - затягнуло смогом. У столиці ядучий туман тримався тиждень. Через це скасовували авіарейси, а люди боялися виходити на вулицю.

Та не лише від спеки потерпали українці. На Одещині потужна злива прорвала дорожній насип, який слугував дамбою. За якихось десять хвилин рівень води сягнув двох метрів?

"Это океан был, волны бушуют. Я тогда смотрю с летницы на первый этаж а у меня вода уже под дверью второго этажа".

Та врятуватися від великої води вдалося не всім. Один чоловік загинув. Його тіло знайшли у мулі під власним будинком.

"Его наверное вода забрала, потом там сумасшедший, вот тут он лежал. Головой туда ноги вот сюда и лицом вниз вот так".

Екологи кажуть, все це - ознаки глобального потепління. А аномально тепла зима - потягне за собою безліч проблем.

"Оці неприродньо теплі місяці в зимовий період вони дуже серйозно впливають на довкілля в першу чергу, на природні екосистеми, бо починають набухати бруньки на деревах, або просинатися рослини, які мають пізніше почати проростати, тварини які взимку впадають в сплячку просинаються і змушені шукати собі їжу її немає і це призводить до загибелі окремих особин, ми бачимо як починає проростати озима в теплий період", - говорить Тетяна Тимочко, голова всеукраїнської екологічної ліги.

Якщо нічого не змінити - температура лише підвищуватиметься.

"Ми можемо спрогнозувати аномалії, температура, в середньому, буде вища за норму. Дуже велика імовірність того, що в наступномі році в нас будуть всі місяці, як і в попередньому, всі місяці були тепліші за норму. Останні 5 років були найтеплішими за всю історію спостережень і сподіватися що наступний рік буде прохолоднішим поки я не бачу жодних ознак цього, враховуючи те, що океани дуже сильно нагрілися і вони будуть продовжувати віддавати тепло", - говорить Світлана Краковська, експерт міжурядової групи з питань змін клімату при ООН.

Проте люди ще можуть впливати на ситуацію. Наприклад - використовувати екологічно-чисту енергетику: встановлювати на будинках сонячні панелі, теплові насоси для обігріву будинків та пересідати на електромобілі або громадсьий транспорт.