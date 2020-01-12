Настя Каменских в бикини ошарашила поклонников [ Редактировать ]
Каменских / Фото: соцсети
Известная украинская артистка Настя Каменских часто радует поклонников фото в купальнике. Соответствующую публикацию она опубликовала в популярной социальной сети.
Поклонники Каменских моментально принялись комментировать публикацию: "Красавица" ,"Ты самая лучшая" ,"Какой загар", "Очень красивая" ,"Огонь".
Раньше сообщалось о том, что располневшая Каменских ошарашила поклонников. А также Настя Каменских в открытом топе похвасталась формами.
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