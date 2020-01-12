Лишились без освіти: у Харківській області вирішили зекономити на дітях [ Редактировать ]
У Харківській області вирішили зекономити, закривши 10 й 11 класи одразу у двох школах. Мовляв, отримувати 11-річну освіту для громади - надто дорого. Дітям доведеться шукати собі місця в інших, уже переповнених школах й добиратися - більше десяти кілометрів - рейсовими автобусами.
Чи можна зберегти школу - розбиралася Світлана Шекера.
Вчителі караванської школи показують, як обладнані їхні класи.
"Є комп'ютерна техніка, в яких є ноутбуки, є телевізори, ми можемо демонструвати дітям навчальні фільми, ми можемо показувати їм презентації, ми можемо віртуальні якісь екскурсії", - говорить Ірина Соловей, заступник директора Караванської школи.
Та напередодні нового року всіх приголомшило рішення депутатів Люботинської міськради - у Караванській та 5 школі Люботина - 10 і 11 класів тепер не буде. Батьки обурені - до найближчої міської школи понад 10 кілометрів, їхати потрібно переповненим рейсовим автобусом.
"Школьный автобус у нас не предусмотрен. Нужно просыпаться в 6 утра, дабы добраться в школу к 8 часам. Там они будут сидеть еще около часа, пока начнутся уроки. Если на 8 часов. Т.е. теряется очень много времени", - говорить Вікторія Огібалова, мати школярки.
"Оце одна їзда. А в нас тоже - то не ходе автобуси, то позамітало, всьо. Позамітало, вообще буває, по 2 дні транспорт не ходить, значить, діти сидять дома. Всьо", - говорить Людмила Єрьоменко, бабуся учнів.
До того ж, інші міські школи, кажуть батьки, вже й так переповнені - діти навчаються там у дві зміни.
"Если расформируют две школы, то переполнятся, со старого Люботина, там вообще, и деревни близлежащие, т.е. это вторая школа пойдёт во вторую смену, и дети будут добираться в 9 часов с какого-то поселка", - говорить Сергій Кузнєцов, батько учнів.
Учні теж стривожені. Переходити кудись не хочуть, кажуть, знесилені переїздами, не зможуть добре підготуватися до екзаменів.
"ЗНО решает твою жизнь - как ты поступишь дальше, нет. А как я могу готовиться, если реально ну готовиться невозможно. Новые учителя, ты к ним не знаешь, как подойти, как к другому, как одноклассники, т.е. ты теряешься и ты не можешь подготовиться", - говорить Марина Фальченко, учениця 10 класу Караванської школи.
Мер міста пояснювати своє рішення - ані громаді, ані журналістам не хоче.
" - Я не буду нічого пояснювати. - Чому? Громада хоче знати - чому. - Я вам все пояснив. - Заради чого такі незручності для дітей? - Я дав відповідь", - говорить Леонід Лазуренко Люботинський міський голова.
Активісти впевнені - на такому реформуванні міський бюджет нічого не зекономить.
"Есть только экономия субвенции, которая с государства приходит на все, на зарплату всех учителей. Помещения все так же будут стоять, которые надо отапливать, которые надо убирать", - говорить Виталій Бушковський, мешканець міста Люботин.
Це може призвести лише до занепаду цих шкіл у подальшому.
"Тенденція іде до того, що зменшиться кількість наборів і в перший клас. Звичайно, батьки будуть розраховувати і віддавати своїх дітей у ті навчальні заклади, де вони зможуть навчатися і закінчувати 11 класів", - говорить Тетяна Бондаренко, заступник директора Караванської школи.
Діти й батьки пишуть звернення - до всіх інстанцій. Кажуть, якщо їх не почують - перекриють київську трасу.
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