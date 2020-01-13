У німецькому Дортмунді оголосили термінову евакуацію. Свої домівки мають покинути 14 тисяч людей. Адже в одному з районів міста виявили 4 бомби часів Другої світової.

Зараз проводять операцію з їхнього знешкодження. Через майже 75 років після закінчення війни в Німеччині часто знаходять нерозірвані боєприпаси. Утилізація іноді тягне за собою масштабну евакуацію. Одна з таких масових акцій була у Франкфурті-на-Майні восени 2017 року. Тоді зі своїх будинків тимчасово виїхали 60 тисяч людей.