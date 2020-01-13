У німецькому Дортмунді оголосили термінову евакуацію [ Редактировать ]
У німецькому Дортмунді оголосили термінову евакуацію. Свої домівки мають покинути 14 тисяч людей. Адже в одному з районів міста виявили 4 бомби часів Другої світової.
Зараз проводять операцію з їхнього знешкодження. Через майже 75 років після закінчення війни в Німеччині часто знаходять нерозірвані боєприпаси. Утилізація іноді тягне за собою масштабну евакуацію. Одна з таких масових акцій була у Франкфурті-на-Майні восени 2017 року. Тоді зі своїх будинків тимчасово виїхали 60 тисяч людей.
по теме
Німецький лоукостер скасовує понад 170 рейсів
Все через страйк бортпровідників у понеділок, вівторок і середу. Скасування вильотів зачепить маршрути всередині Німеччини з аеропортІв Кельна, Бонна, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта і Дюссельдорфа
В Ірані застосували зброю під час розгону антиурядових протестів
Про це повідомляє британське видання "Дейлі мейл". Місцеві ЗМІ зафільмували мітингарів, імовірно, з вогнепальними пораненнями
На Одещині поліцейські затримали підозрюваних у розбоях
Увечері під виглядом покупців, чоловіки зайшли у продуктову крамницю, вибрали товар і підійшли нібито для його оплат
У Харкові викрили шахраїв, які привласнювали квартири пенсіонерів
У Харкові поліція викрила шахраїв, які привласнювали квартири самотніх і померлих людей. За даними слідства, аферисти причетні до трьох десятків справ
У канадських вишах вшанували пам'ять загиблих унаслідок авіакатастрофи в Ірані
В актовій залі університету Торонто влаштували імпровізований вівтар. Згадували загиблих і в університеті Альберти, в Едмонтоні. Там навчалися і викладали деякі з пасажирів збитого "Боїнга"