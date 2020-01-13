Канали Венеції обміліли через рекордний відплив [ Редактировать ]
Канали Венеції обміліли через рекордний відплив. Рівень води у них упав майже на півметра. Як наслідок, чимало проток спорожніли. А гондольєрам довелося тимчасово зупинити роботу. Навіть Гранд-канал, - головна водна артерія міста, - значно обмілів.
Найбільше розчаровані численні туристи, які прибули до Венеції, зокрема, щоб покататися на човнах. Місто розташоване на кількох островах, посеред морської лагуни, а тому значною мірою залежить від припливів і відпливів. Хоча ще у листопаді страждало від наймасштабніших за останні півстоліття повеней. Вода піднялася на два метри і затопила багато вулиць, площі і підвали будинків.
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