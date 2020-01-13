У пустелі Саудівської Аравії випав сніг [ Редактировать ]
Сніг у пустелі. Рідкісне природне явище потішило жителів півночі Саудівської Аравії. Біла ковдра вкрила місто Табук.
На кадрах із соцмереж видно, як люди бавляться в снігу. Синоптики попередили незвиклих до холоднечі жителів - слід вдягатися тепліше та не полишати надовго домівку.
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