Сніг у пустелі. Рідкісне природне явище потішило жителів півночі Саудівської Аравії. Біла ковдра вкрила місто Табук.

На кадрах із соцмереж видно, як люди бавляться в снігу. Синоптики попередили незвиклих до холоднечі жителів - слід вдягатися тепліше та не полишати надовго домівку.