Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что борт Минобороны с украинскими специалистами вернется из Тегерана, когда будет возможно забрать тела всех 11 погибших в авиакатастрофе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана только по завершению всех процедур и когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе.

Секретарь СНБО добавил, что все нужные для этого специалисты будут работать до конца. Также, в случае необходимости, будут направляться дополнительные силы.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.