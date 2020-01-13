Притулок для ялинок влаштували активісти у Брюсселі. Там відкрили центр, де можна висадити своє новорічне деревце і забрати його додому на наступні різдвяні свята. Як усе працює - дізнавалась Олена Абрамович.

Ранок у Брюсселі. Біля одного із закинутих дворів вишикувалась черга мешканців міста зі своїми ялинками: в руках, на велосипедах чи у багажниках машин.

"Ось тут запишіть свої контакти і номер ялинки, щоб ми могли тримати вас в курсі про стан вашого дерева".

Власникам ялинок видають папірець з номером, мотузку, якою потрібно прив'язати цей номер до свого дерева, і лопату.

Робота не проста, бо земля перемішана з будівельним сміттям. Ця територія - закинутий двір, який з часом перетворився на несанкціоноване звалище. Волонтери його розчистили та вирішили посадити тут ялинковий сад.

"Це трохи суміш каміння та землі, але, думаю, ялинки адаптовані до більш мінералізованого грунту, тому, я вважаю, все буде добре", - говорить Юрій Белламанс засновник організації "Сусіди-садівники".

Власники ялинок - здебільшого сподівалися просто віддати свої дерева у хороші руки, і, судячи із зовнішнього вигляду, не очікували, що доведеться брати лопату в руки. Проте, не скаржились.

"Не знав, що мені треба буде це робити самому, але я не проти. Це не багато роботи - взагалі не проблема. І вони доглядатимуть за нею решту року", - говорить Руль Роберетс.

Ніяких вказівок, як і де саме висаджувати свої дерева, організатори гостям не дають. Поливатимуть та доглядатимуть ялинки волонтери-організатори проекту. Безкоштовно. Власників дерев теж запрошують навідатись. Інженер Аксон, який приніс сюди зі своєю дівчиною аж дві ялинки, вирішив доєднатися до постійної команди садівників.

"Думаю тут, в Брюсселі, це дуже важливо. Тут повна урбанізація, дуже мало зелених зон. Тому мати такі проекти корисно. І, може, одна ялинка не дуже змінює ситуацію, але зібрані всі разом - це уже вплив", - говорить Аксон, новий волонтер організації "Сусіди-садівники".

Організатори так званого "притулку для ялинок" вирішили облаштовувати дерева тиждень тому, коли побачили, як люди викидають свої їх після свят. Зробили оголошення в соцмережах - і відразу зрозуміли, справі - бути.

"Ми не очікували, що буде аж стільки охочих. Виявилось, що чимало людей насправді шукали такої можливості. Тож усього за кілька днів після оголошення ми отримали десятки запитів", - говорить Ліва де Вітте, співорганізаторка притулку для ялинок.

Залишалось лише призначити місце і час.

І вже за півтори години колишнє звалище перетворилось на ялинковий сад, де наступних різдвяних свят будуть чекати десятки ялинок.