У Брюсселі відкрили "реабілітаційний центр" для новорічних ялинок [ Редактировать ]
Притулок для ялинок влаштували активісти у Брюсселі. Там відкрили центр, де можна висадити своє новорічне деревце і забрати його додому на наступні різдвяні свята. Як усе працює - дізнавалась Олена Абрамович.
Ранок у Брюсселі. Біля одного із закинутих дворів вишикувалась черга мешканців міста зі своїми ялинками: в руках, на велосипедах чи у багажниках машин.
"Ось тут запишіть свої контакти і номер ялинки, щоб ми могли тримати вас в курсі про стан вашого дерева".
Власникам ялинок видають папірець з номером, мотузку, якою потрібно прив'язати цей номер до свого дерева, і лопату.
Робота не проста, бо земля перемішана з будівельним сміттям. Ця територія - закинутий двір, який з часом перетворився на несанкціоноване звалище. Волонтери його розчистили та вирішили посадити тут ялинковий сад.
"Це трохи суміш каміння та землі, але, думаю, ялинки адаптовані до більш мінералізованого грунту, тому, я вважаю, все буде добре", - говорить Юрій Белламанс засновник організації "Сусіди-садівники".
Власники ялинок - здебільшого сподівалися просто віддати свої дерева у хороші руки, і, судячи із зовнішнього вигляду, не очікували, що доведеться брати лопату в руки. Проте, не скаржились.
"Не знав, що мені треба буде це робити самому, але я не проти. Це не багато роботи - взагалі не проблема. І вони доглядатимуть за нею решту року", - говорить Руль Роберетс.
Ніяких вказівок, як і де саме висаджувати свої дерева, організатори гостям не дають. Поливатимуть та доглядатимуть ялинки волонтери-організатори проекту. Безкоштовно. Власників дерев теж запрошують навідатись. Інженер Аксон, який приніс сюди зі своєю дівчиною аж дві ялинки, вирішив доєднатися до постійної команди садівників.
"Думаю тут, в Брюсселі, це дуже важливо. Тут повна урбанізація, дуже мало зелених зон. Тому мати такі проекти корисно. І, може, одна ялинка не дуже змінює ситуацію, але зібрані всі разом - це уже вплив", - говорить Аксон, новий волонтер організації "Сусіди-садівники".
Організатори так званого "притулку для ялинок" вирішили облаштовувати дерева тиждень тому, коли побачили, як люди викидають свої їх після свят. Зробили оголошення в соцмережах - і відразу зрозуміли, справі - бути.
"Ми не очікували, що буде аж стільки охочих. Виявилось, що чимало людей насправді шукали такої можливості. Тож усього за кілька днів після оголошення ми отримали десятки запитів", - говорить Ліва де Вітте, співорганізаторка притулку для ялинок.
Залишалось лише призначити місце і час.
І вже за півтори години колишнє звалище перетворилось на ялинковий сад, де наступних різдвяних свят будуть чекати десятки ялинок.
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