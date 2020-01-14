Администрация президента США была едина в вопросе ликвидации Сулеймани - Трамп [ Редактировать ]
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в администрации президента все согласились на ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.
"Лживые СМИ и их партнеры-демократы усиленно работают над тем, чтобы определить, были ли "неотвратимыми" будущие нападения со стороны террориста Сулеймани, а также было ли согласие внутри моей команды. Ответ на оба вопроса - да. Но и это на самом деле не имеет значения, учитывая его ужасное прошлое", - написал Трамп.
Ранее сообщалось, что Болтон даст показания по делу об импичменте Трампа.
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