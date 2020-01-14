У Черкасах п'ятий рік поспіль не можуть закінчити реконструкцію єдиного в місті театру. Масштабна пожежа знищила глядацьку залу, покрівлю та сцену. Приміщення частково відновили, але вийти на підмостки актори досі не можуть. Чому - з'ясовували наші кореспонденти.

Ось так в приміщенні для реквізиту трупа черкаського обласного театру проводить репетиції вже п'ятий рік поспіль. Після пожежі актори ні на день не припиняли роботи - щосезону презентували вистави. Виступали на сцені міського будинку культури.

Масштабна пожежа знищила в театрі сцену, глядацьку залу, частину фойє та зруйнувала дах.

Два роки після пожежі єдиний в області театр зимував без накриття. Поки чиновники розробляли проект реконструкції та шукали гроші - волога і грибок руйнували те, що не знищив вогонь. Зрештою приміщення накрили і зараз в театрі закінчують оздоблювальні роботи. Актор Олександр Гуменний жартує, пожежа театру пішла на користь. Але на сцену трупа вийти все одно не може - її не відремонтували.

"Роботи, як на мене, вже виконані на 90 відсотків. Прекрасно зроблені глядацькі, є фойє. Хочеться щиро подякувати робітникам за те що вклали сюди багато роботи. Але театр не може існувати і відкритися без свого серця - без сцени", - говорить Олександр Гумений, актор черкаського обласного театру.

Роботи обійшлися Державному та обласному бюджетам у 100 мільйонів гривень. Директор театру каже, реконструкція зроблена якісно, та до побажань колективу - чиновники не прислухались.

"Синя покрівля на підлозі, а крісла бачили які? Зелені так!? Ще б в крапинку завісу зробити і всьо - просто дурдом "Ромашка"! І це треба виправляти і влада повинна за це взятися і виправляти ці недолугості", - говорить Петро Ластівка, директор черкаського обласного театру.

В обласній адміністрації співробітників закладу просять заспокоїтися. Обіцяють, їхні побажання обов'язково врахують. Зараз у чиновників інша проблема - де знайти гроші для завершення проекту.

"Вартість другої черги наразі виставлений проект на експертизу - 118 мільйонів. Це друга черга, яка включає в себе саме закінчення будівельних робіт, придбання обладнання і його монтаж", - говорить Дмитро Ляшов, заступник голови черкаської облдержадміністрації.

Після проведення експертизи обласні чиновники знову проситимуть кошти з державного бюджету. Всієї суми у міста немає. Якщо звернення підтримають і в Кабміні, і в Верховній Раді - вже цього року театр зможе тішити глядачів на новій сцені.