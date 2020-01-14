У Дніпрі рятують життя двох бійців, яких напередодні доправили з тяжкими пораненнями. В одного влучила снайперська куля, інший підірвався, коли розвозив воду на позиції військовиків. У якому стані поранені і які прогнози лікарів - дізнавалася Олена Мендалюк.

Головний лікар обласної лікарні Імені Мечникова Сергій Риженко демонструє журналістам кулю, а точніше, те, що від неї залишилося. Цей фрагмент хірурги витягли з грудної клітини пораненого Романа.

"Ему пуля прошла через руку, разбила грудину. Пуля пробила сосуд, артерию предплечевую. Только благодаря сосудистым хирургам удалось спасти руку", - говорить Сергій Риженко головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова.

Чоловік служить контрактником у Збройних силах України. Розповідає, в зоні ООС перебував три місяці. Снайпер поцілив, на спостережному пункті.

"Я подивився у прибор нічного бачення, рукою правою і відчув біль, жгучий просто біль. Далі впав і все. Я так розумію, що це відпрацював снайпер. Бо перерд цим днем також працював снайпер по нам. - Відстань не далека між позиціями? - Приблизно десь 800 метрів", - говорить Роман, військовослужбовець Збройних Сил України.

Володимир також контрактник. У зоні ООС пробув 40 днів. Служив неподалік селища Широкине розвозив воду на позиції. Щоразу однією і тією ж самою дорогою. 10 січня, щойно вийшов з автівки, - пролунав вибух.

"Воду розвозив. - Раніше проїжджали, але нічого не було? - Нічого не було. А це як все сталося нічого не помню", - говорить Володимир.

Осколки посікли майже усе тіло. Дуже постраждали обидві кисті. Боєць зазнав контузії з проникаючим пораненням лівого ока. Його стан вдалося стабілізувати. На Володимира ще чекають операції. Як і на Романа. Медики, дають позитивні прогнози. Кажуть, наразі військовослужбовці одужують.