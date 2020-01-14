Очільницю податкової Одещини викрили на корупції. Чиновниця запропонувала керівнику регіональної прокуратури щомісячно 25 тис. доларів.

Натомість той не повинен був перешкоджати протиправній діяльності фіскалів та не притягувати їх до відповідальності.

Слідчі встановлює інших осіб, причетних до скоєння злочину. Як повідомив Голова Державної податкової служби Сергій Верланов, все керівництво ДПС у регіоні відсторонене від роботи. А підозрюваній у хабарництві обирають запобіжний захід.