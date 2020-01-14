Напередоні в одній з резиденцій сім'я зібралася на кризову нараду

Королева Єлизавета ІІ підтримує рішення принца Гаррі та його дружини Меган Маркл відокремитися від монаршої родини і жити за власний рахунок. Напередоні в одній з резиденцій сім'я зібралася на кризову нараду.

Подружжя герцогів Сассекських днями заявило, що хочуть зняти с себе королівські обов'язки і працювати, щоб стати фінансово незалежними.

Водночас, кажуть, королеву і надалі підтримуватимуть. Після зустрічі вирішили влаштувати перехідний період, протягом якого пара остаточно вирішить, чи відмовлятись від утримання за рахунок королівської родини.