Підприємство опинилося у центрі скандалу навколо імпічменту Дональда Трампа

Хакери, пов'язані з російськими військовими, атакували сайти української газовидобувної компанії "Бурісма". Про це пише видання "Нью-Йорк Таймс".

Підприємство опинилося у центрі скандалу навколо імпічменту Дональда Трампа. Син його опонента Джо Байдена - був серед керівників компанії.

Під час телефонної бесіди Трамп просив Володимира Зеленського розслідувати справу проти Гантера. "Нью-Йорк Таймс" повідомляє, зломники, ймовірно також шукали компромат на ексвіцепрезидента США.