На Галапагосах прокинувся вулкан [ Редактировать ]
Вулкан Ла Кумбре прокинувся на Галапагосах. У небо здійнявся стовп диму й вулканічного попелу на кілька сотень метрів. Вогняна гора розташована на острові Фернандіна.
Люди на ньому не живуть, утім це унікальне місце для біологів і зоологів. Адже воно домівка для багатьох рідкісних видів - морських ігуан, змій, бакланів, пінгвінів.
Науковці побоюються, що виверження вулкана може заподіяти непоправної шкоди місцевій флорі та фауні.
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