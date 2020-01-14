Що ж до іншого прориву - біля "Оушен Плази" - то там продовжують лагодити тепломагістраль. Аварія сталася напередодні ввечері, гарячою водою затопило нульовий поверх ТРЦ. Сімох людей з опіками забрали до лікарні, усіх відвідувачів евакуювали.

Розповідає Олена Логінова:

Ось так виглядає місце прориву теплотраси біля торгівельно-розважального центру Оcean Plaza. Зараз на місці працюють аварійно-відновлювальні бригади. До кінця доби планують відновити 23 метри трубопроводу.

Через прорив пошкоджено теплову магістраль діаметром один метр. У "Київтеплоенерго" кажуть - усе сталося через зношеність трубопроводу, який в експлуатації вже 33 роки при нормі - 25 років.

"Цій магістралі під'єднано близько 3000 споживачів і під час відключення і локалізації ділянки для проведення ремонту - ці споживачі тимчасово залишились без опалення. Але на 7 ранку ми переключили цих споживачів на інше джерело теплопостачання і тому зараз всі споживачі від даної ділянки знаходяться з теплом і гарячою водою", - запевняє Олександр Пелипишин, начальник відділу експлуатації теплових мереж КП "Київтеплоенерго".

Сам торговельно-розважальний центр зараз зачинений. Отримати будь-які коментарі адміністрації не вдалося, всередину охорона нікого не пускає. Тамара на власні очі бачила, як усе було.

"Вийшла з роботи сідати на маршрутку. І тут, якраз 2 хвилини, як почалося це -вода виходила десь на метр чи півметра, такий фонтан гарячої води. Я питаю, а там чоловік говорить, що це гаряча вода - прорвало, кип'яток", - розповідає Тамара, очевидиця.

На цих кадрах видно наслідки прориву теплової магістралі. Гаряча вода підтопила і ТРЦ "Оушен Плаза", розташований поряд. Потоки гарячої води залили "нульовий" поверх центру. Всередині всюди клуби пари.

А на проїжджій частині утворилася яма, у якій застрягло маршрутне таксі. Через інцидент постраждало одинадцятеро людей, сімох доправили до лікарні. У них діагностували поверхневі опіки кінцівок. В Опіковому центрі наразі четверо пацієнтів.

"У всіх стан середньої тяжкості, опіки у всіх поверхневі. Зараз їх стану нічого не загрожує. Стан стабільний. Їх перев'язали - знаходяться в палатах, проходять лікування", - повідомив Андрій Жернов, заступник головного лікаря Київської міської клінічної лікарні №2.

У КМДА заявили, рішення щодо компенсацій всім постраждалим ухвалюватимуть в індивідуальному порядку. Повністю завершити ремонтні роботи на ділянці, де прорвало тепломережу, планують завтра в другій половині дня. Тоді ж і відновлять рух транспорту вулицею Антоновича.