Скандальні премії: Дмитро Разумков закликав провести урядове розслідування [ Редактировать ]
Спікер парламенту Дмитро Разумков заперечив інформацію про те, що нардепам підняли зарплатню до 100 тисяч гривень. За його словами, обранці дійсно отримали надбавку, але лише як індексацію заробітної плати - близько 3 тисяч гривень.
В той же час в Парламенті вимагають пояснень від Уряду, через інформацію про високі премії міністрів. Нагадаємо, напередодні екс-віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що нардепам підвищили зарплатню до 100 тисяч гривень, а урядовці отримали виплати від 200 до 500 тисяч.
"І мені, як голові Верховної Ради, і вам, як народним депутатам і як громадянам України - дуже цікаво почути позицію щодо цих надбавок, цих премій, та наскільки вони відповідають дійсності. І якщо відповідають - то за що. Тому є пропозиція: під час години запитань до Уряду заслухати після міністра закордонних справ ще позицію міністрів і можливо прем'єр-міністра щодо тих премій - якщо вони відповідають дійсності", - наголосив Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України.
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