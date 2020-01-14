Во вторник, 14 января, в Киеве в одном из домов на улице Архитектора Вербицкого произошел несчастный случай. В ванной комнате захлебнулся ребенок. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Instagram.

Врачам не удалось спасти малыша.

Погибшему мальчику на момент смерти исполнился год и 9 месяцев.

По предварительной информации, мать мальчика оставила его одного в ванной. Когда она вернулась, то он уже не подавал признаков жизни.

На место направили правоохранителей. Они выяснят все подробности происшествия.

Ранее мы писали о том, что под Винницей в пожаре отравился ребенок.