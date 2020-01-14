Українські фермери та Національний корпус сьогодні заблокували рух у центрі столиці й пікетували будівлю Верховної Ради. Активісти вимагають не виносити законопроект про ринок землі на розгляд парламенту. Чому? - розпитував Даніїл Снісар.

Збиратися біля Верховної Ради фермери почали ще до початку ранкового засідання депутатів. Протест - протестом, а традицій, кажуть, порушувати не можна. Тож із собою принесли жито та пшеницю. І стали посівати.

Вимоги активістів - незмінні: відкликати законопроект про запровадження ринку землі. Адже більшість поправок, яких вимагали асоціації аграрників, нардепи так і не внесли. А у проведення референдуму щодо питання продажу землі іноземцям - не вірять. Навіть попри переконання депутатів провладної фракції.

"Іноземцям? буде референдум! - Шо шо? - Референдум (тікає) - А ну, стійте!"

"Взагалі, якщо б це була народна для людей реформа, то вони б мали створити державний земельний банк. Далі держава б мала виставити мінімальні ціни. Такі як в Європі для українців. І купувати землю держава. Тому що у нас скільки бажаючих продати землю? Фактично, один мільйон населення. А з цього зробили, знаєте, таке шоу. Начебто, люди ображені. Мовляв у них забирають права на їх приватну власність. Але ж все це неправда", - наголосила Ірина Паламар, голова ГО "Народний Союз".

Обмеження - 10 тисяч гектарів в одні руки, як це передбачено в законопроекті, фермери вважають недостатнім. А для юридичних осіб і поготів. За словами підприємців, представники малого й середнього сільгоспбізнесу у своєму розпорядженні такої кількості наділів - не мають.

"Ні продажу юридичним компаніям! Як зараз запропоновано - 10 тисяч! Юридичні компанії заведені - це все одно, що продаж іноземцям. Ми знаємо, як працює наша корупція. Це все одно шо іноземцям - загарбання землі. Тому це питання нацбезпеки. В "Держгеокадастрі" як була корупція, так і процвітає! Продають, хабарі збирають!", - заявив Віктор Галич, очільник асоціації фермерів Полтавщини.

"Банкам не буде обмеження! Тобто банки будуть забирати, скуповувати за борги усі ділянки. Штучно створені борги. І будуть потім продавати іноземцям, які будуть викачувати! Тваринництво не розвивається. А знаєте чому? Тому що прийшли агрохолдинги, вирізали корів, вирізали скот. А в тваринництві більше всього людей працює! Ці люди втратили роботу", - зазначив Олег Слизько, фермер.

Із початком засідання парламенту урядовий квартал взяли в облогу. Фермери та активісти Нацдружин і Нацкорпусу на півдня перекрили кілька вулиць - Лаврську, Шовковичну, Інститутську. Також заблокували рух вулицею Грушевського.

"Підтримуючи аграріїв, ми намагаємось привернути увагу влади до наших вимог. Мені дуже шкода, що досі у сучасному світі прірва між українською владою і народом, волею народу - залишається дуже велика. І тільки шляхом мітингів, шляхом протестів, шляхом вуличного тиску, ми можемо хоч якось привернути до вас увагу. Ми будемо підтримувати вимоги селян, вимоги українських аграріїв, до тих пір, доки влада дійсно їх не почує", - заявив Сергій Томарін, голова київського міського осередку "Національного корпусу".

Аграрії анонсували проведення національного віча. До того акції протестів - триватимуть. Тож столичним водіям варто переглянути маршрут руху середмістям на найближчі кілька днів.