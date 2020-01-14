Для компенсації від Ірану за збитий український літак не потрібно створювати міжнародний трибунал і не варто було скликати Раду безпеки ООН, - заявив Володимир Єльченко - екс-представник України при ООН, а зараз - посол у Сполучених Штатах.

Якою він бачить стратегію України? І чи зможе "іранська проблема" відволікти Вашингтон від співпраці з Україною? - розпитав дипломата Дмитро Анопченко.

Чотири місяці - із вересня до грудня - українське посольство у Вашингтоні було без першого керівника. Із січня - став до роботи новий посол, Володимир Єльченко, переїхавши до Вашингтону з Нью-Йорка і перші ж дні його роботи - просто зі старту - були заповнені перемовинами щодо збитого в Ірані українського "Боїнга". Єльченко каже - в цій ситуації не бачить жодної необхідності наполягти на створюванні якихось міжнародних трибуналів або скликати Радбез ООН (про що багато писали у соцмережах, критикуючи начебто "бездіяльність Києва").

"У ситуації, якщо б Іран свою провину не визнав, можливо нам би довелося звертатися і до Ради безпеки ООН. Але оскільки ситуація розвивалася дуже динамічно - я просто не бачу, яку мету ставлять ті, хто вважає, що треба було скликати Раду безпеки", - зазначив Володимир Єльченко, посол України у США.

Про подальшу стратегію України в "іранській справі" Єльченко каже - після всіх початкових формальностей, обов'язково дійде до розслідування "російського сліду" - адже не виключає, що постачання Москвою ракетних систем, якою іранці збили лайнер, могло відбуватися в порушення санкцій.

"Черговий "російські слід" у вигляді цього комплексу "Тор" - маємо говорити про певну міжнародну відповідальність тих людей, тих компаній, які займаються такими продажами і поставками", - наголосив Володимир Єльченко, посол України у США.

При цьому ,дипломат запевняє, що конфлікт з Іраном, яким зараз зайняті американські політики, не зможе відволікти увагу від України і з безпековою допомогою перебоїв не буде.

Єльченко підрахував, що за останніх 6 років (час з початку російської агресії) США вже виділили Україні військової допомоги на 1,6 мільярда доларів - це 92% відсотки грошей, які Києву за цей же час надали партнери зі всього світу, зокрема й європейці. Цього року заплановано надати 450 мільйонів доларів - економічна допомога від Дерджепу США - і ще 250 мільйонів доларів від Пентагону, на військові цілі. На 2020 рік визначений головний пріоритет: надання катерів - таких як "Айленди", два з яких Україна отримала торік, але щоб повністю контролювати акваторію Києву потрібно два десятки таких кораблів.

"Це підсилення українського флоту. Є такий термін як "москітний флот" - тобто, швидкісні катери, яких дуже не вистачає нашим морякам на Чорному і Азовському морях. Уцьому році передбачається передача ще трьох катерів", - зазначив Володимир Єльченко, посол України у США.

А щодо політичного діалогу - буквально, за день-два Держдеп офіційно оголосить дату візиту до Києва Майка Помпео (і темою його розмови із Зеленським теж стане Іран і ситуація зі збитим "Боїнгом"), а далі - у Білому домі все ж обіцяють організувати офіційний візит Володимира Зеленського до Вашингтону і ще кількох американських міст.

"Я нагадав про це президенту Трампу і він негайно на це відреагував - сказав одному з помічників: "дійсно, це візит треба вже прискорювати", - підкреслив Володимир Єльченко, посол України у США.